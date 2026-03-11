La mejora de una carretera permite instalar la red de agua

La alcaldesa de Marín, María Ramallo y la diputada provincial Belén Cachafeiro, visitaron ayer las obras de mejora de la carretera EP-1202, que conecta la rotonda da Brea con el núcleo de Ameal. Se trabaja en un tramo de 2.250 metros y las obras son aprovechadas por el Concello para dotar de red de agua a 32 casas del núcleo de Rúanova.