Infraestructuras

La mejora de una carretera permite instalar la red de agua

La mejora de una carretera permite instalar la red de agua | FDV

La mejora de una carretera permite instalar la red de agua | FDV

La alcaldesa de Marín, María Ramallo y la diputada provincial Belén Cachafeiro, visitaron ayer las obras de mejora de la carretera EP-1202, que conecta la rotonda da Brea con el núcleo de Ameal. Se trabaja en un tramo de 2.250 metros y las obras son aprovechadas por el Concello para dotar de red de agua a 32 casas del núcleo de Rúanova.

