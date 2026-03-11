Lores visita la embajada en Estados Unidos

Pontevedra volvió a situarse en el foco internacional con la reunión mantenida este martes en Washington entre el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y la embajadora de España en Estados Unidos, Ángeles Moreno Bau, que mostró su interés por el modelo urbano de la ciudad y por el reconocimiento internacional alcanzado en los últimos años.

Durante el encuentro, Lores expuso algunas de las principales claves del modelo pontevedrés y puso en valor logros como la ausencia de víctimas mortales por tráfico en el casco urbano en los últimos quince años. La reunión se enmarca en la participación del regidor en un foro del Banco Mundial sobre movilidad, en el que Pontevedra estará presente como ejemplo de ciudad pensada para las personas.