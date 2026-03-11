Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Efectos de la Guerra en GaliciaDesahuciadas en O Porriño⚽Miguel Román, lesionadoSedes del MundialPatinetres Trucados VigoAbre Olimpia Valencia
instagramlinkedin

Jornadas de deporte inclusivo por ENKI

La Fundación ENKI celebra una nueva edición de sus encuentros provinciales para escolares en Pontevedra, con más de 200 alumnos de 8 centros educativos de la provincia. Las jornadas tendrán lugar en el Pabellón Municipal el miércoles 11 de marzo entre las 10.00 y las 13.30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents