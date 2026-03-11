Javier Sádaba, Matías Bruera y Valeria Campos, entre los ponentes de la Semana Galega de Filosofía 2026

El Aula Castelao de Filosofía ha presentado este miércoles el programa completo de la XLII Semana Galega de Filosofía que acogerá el Teatro Principal de Pontevedra entre el 6 y el 10 de abril y que este año lleva por lema 'Filosofía y alimento'.

El encuentro invita a mirar más allá del plato para explorar las dimensiones éticas, sociales, políticas y ecológicas de la alimentación durante una semana estructurada en tres bloques. Por las mañanas, bajo el título 'Pensar el alimento', se desarrollarán las conferencias de mayor profundidad filosófica. Por las tardes, el foco se trasladará a la relación entre alimentación y Galicia. Y por las noches, el programa se abrirá a propuestas de carácter más divulgativo.

La jornada inaugural del lunes 6 contará con el profesor Matías Bruera, que hablará sobre 'El discreto encanto del devorante'. La historiadora Alba Díaz Geada abordará la relación entre comunidad y desigualdad en el rural gallego en la charla 'Por ti, pan. Comunidad y desigualdad en la Galicia rural (1936-1986)'. Por la noche, la periodista Teresa Aranguren reflexionará sobre el uso del hambre como arma de guerra, tomando como ejemplo el caso de Gaza.

El martes 7 intervendrá la filósofa y escritora Valeria Campos, que presentará la conferencia 'Ontologías del comer'. El historiador Xavier Castro ofrecerá nuevas perspectivas sobre sociedad, alimentación e historia de las mujeres en Galicia, mientras que la psicóloga clínica Mónica Novas, creadora de la gastrosexología, explorará las relaciones entre deseo, pensamiento y alimentación.

La tercera jornada, el miércoles 8, se abrirá con la catedrática de ética y filosofía política María José Guerra Palmero, quien abordará la justicia alimentaria desde una aproximación ecofeminista. El profesor y crítico literario Armando Requeixo analizará la literatura gastronómica de Álvaro Cunqueiro, y el neurofisiólogo Javier Cudeiro Mazaira explicará cómo el cerebro humano llegó a convertir el acto de comer en una experiencia compleja.

El jueves 9 la profesora Marta Tafalla, de la Universitat Autònoma de Barcelona, defenderá una propuesta filosófica para dejar de comer animales. Por su parte, Enrique Banet, presidente de la Fundación Galicia Verde, hablará de soberanía alimentaria y nutrición ayurveda, y la antropóloga Mabel Gracia Arnáiz cerrará la jornada con la conferencia 'Comemos lo que somos', sobre lo que la antropología puede aportar al estudio de la alimentación.

Noticias relacionadas

La semana concluirá el viernes 10 con la filósofa Gabriela Berti, que revisará las micropolíticas del plato desde Epicuro hasta la actualidad. La historiadora económica Luísa Muñoz Abeledo analizará el papel de las mujeres en los niveles de vida del litoral gallego entre los siglos XIX y XX. La clausura correrá a cargo del filósofo Javier Sádaba, que ofrecerá la lección final titulada 'Cultura y filosofía'.