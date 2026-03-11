Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salón do Libro

Homenaxe póstumo a Carlos Taboada

O Salón do Libro Infantil e Xuvenil rendeu onte homenaxe a Carlos Taboada, ‘Charli’, impulsor de «Polo Correo do vneto» e que faleceu en agosto pasado. Foi unha das actividades nun Salón que abre de luns a venres de 17.00 a 20.00 horas e as fins de semana de 11.00 a 14.00 e de 16.30 a 20.00 horas. Ata o día 22,hai obradoiros e actividades (sobre todo as dirixidas a bebés) que permiten reserva previa a través da web do certame.

