Salón do Libro
Homenaxe póstumo a Carlos Taboada
O Salón do Libro Infantil e Xuvenil rendeu onte homenaxe a Carlos Taboada, ‘Charli’, impulsor de «Polo Correo do vneto» e que faleceu en agosto pasado. Foi unha das actividades nun Salón que abre de luns a venres de 17.00 a 20.00 horas e as fins de semana de 11.00 a 14.00 e de 16.30 a 20.00 horas. Ata o día 22,hai obradoiros e actividades (sobre todo as dirixidas a bebés) que permiten reserva previa a través da web do certame.
- Una persecución nocturna acaba con un coche policial volcado en un solar en Pontevedra
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Lujo inmobiliario en el centro
- Pontevedra adjudica por 3,1 millones el vial de Mollavao y la humanización de Rosalía de Castro
- Detenido un pontevedrés por apalear a su pareja porque le escondió la consola de videojuegos
- Os Palleiráns: «Queremos ser los Rolling Stones gallegos»
- Rueda y Ramallo revisan planes por cerca de 8 millones de euros
- Malestar vecinal en el barrio pontevedrés de Santa María por la vuelta del trapicheo