«Galicia Avanza» llega a la cuarta edición

La Xunta y Tecnópole ponen en marcha la cuarta edición del programa «Galicia Avanza», para ayudar en la internacionalización de pymes. En esta ocasión participarán la empresa de Pontevedra Coosy, que exporta su ropa sostenible a EE UU, Italia y Francia y la de Poio, Coinscrap, que desarrolla herramientas de inteligencia artificial para ayudar a ahorrar.

