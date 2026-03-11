Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estudian construir un túnel de congelado

La Xunta y la empresa Cabomar se reunieron ayer para analizar el avance del proyecto de modernización y gestión sostenible en el proceso productivo que incluye la construcción de un túnel de congelado, y del que fue beneficiaria la empresa al amparo de la línea de ayudas para inversiones en pymes de transformación de los productos.

