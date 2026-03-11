El Concello cierra un presupuesto récord de casi 6 millones

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, presenta hoy al pleno municipal los presupuestos de 2026, que alcanzan una cifra récord de casi 6 millones de euros. Las cuentas, según destacó el regidor, buscan «consolidar el crecimiento del Concello con una apuesta por los servicios públicos, las políticas sociales, la inversión en las parroquias y la estabilidad financiera, sin recurrir al endeudamiento».

Cubela definió el documento como «sólido, equilibrado y realista», y subrayó que permitirá seguir reforzando los servicios municipales, ampliar la atención social y avanzar en el desarrollo del municipio. El presupuesto mantiene la senda ascendente de los últimos años, con un incremento de más de medio millón de euros en apenas dos ejercicios, lo que supone una subida cercana al 10,4 % respecto a 2024.

La partida más importante corresponde al gasto corriente en bienes y servicios, que supera los 3,09 millones de euros, un 52 % del total, destinada al mantenimiento de infraestructuras, espacios públicos y servicios municipales. También crecen con fuerza las transferencias corrientes a entidades sociales, culturales y deportivas.

En el ámbito social, destaca el refuerzo del Servicio de Axuda no Fogar, que alcanzará los 880.000 euros en 2026 para atender a mayores y personas dependientes. «Este incremento refleja el compromiso del Concello con la atención a las personas y con el apoyo a las familias», afirmó Cubela.

El capítulo de inversiones reserva más de 374.000 euros para actuaciones como el asfaltado de caminos, mejoras de accesos, proyectos de rehabilitación patrimonial y nuevas infraestructuras. «La administración local consolida su crecimiento priorizando las inversiones sociales, la eficiencia en el gasto corriente y la autonomía financiera sin recurrir al endeudamiento», señaló el alcalde.