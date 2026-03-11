La CIG clama contra la precariedad y la desigualdad en el Día da Clase Obreira

La CIG salió ayer a la calle en Pontevedra con motivo del 10 de Marzo, Día da Clase Obreira Galega, en una jornada de protesta en la que se reclamaron políticas urgentes contra la precariedad y la desigualdad. En la ciudad, la movilización consistió en una manifestación por la tarde que salió desde la plaza de A Peregrina.

El sindicato nacionalista enmarcó esta convocatoria en una jornada de reivindicación por el trabajo digno y por más derechos para Galicia. En total, la organización puso en marcha 14 movilizaciones en toda la comunidad, aunque los actos centrales se celebraron en Ferrol, con una ofrenda floral y otra manifestación. También hubo protestas en otras localidades gallegas como Vigo, A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense o Vilagarcía, entre otras.