Campolongo florece con la camelia

El CEIP Campolongo vistió ayer de color sus instalaciones con la inauguración de su ya tradicional Exposición da Camelia, un evento que desde hace 24 años celebra la belleza de una de las flores más distintivas de Galicia. La muestra, que abrió sus puertas ayer con la presencia de la alcaldesa en funciones, Eva Vilaverde, del vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, y del concejal de Cultura, Demetrio Gómez, se podrá visitar a lo largo de los próximos dos días, invitando a toda la comunidad educativa a participar en este encuentro con la naturaleza.

La muestra, inaugurada ayer, podrá visitarse hoy y mañana. | RAFA VÁZQUEZ

La directora del centro, Silvia Ruano, destaca el esfuerzo conjunto para sacar adelante esta iniciativa en la que participan desde asociaciones a centros de investigación como la Estación Fitopatolóxica do Areeiro, y veteranos cultivadores como Antonio Montes. Con los ejemplares de flor natural aportados desde estas fincas, los trabajos del alumnado como dibujos, poesías etc.

Noticias relacionadas

La exposición reúne decenas de variedades de esta flor invernal, aportadas con entusiasmo por «gente que tiene jardines y siempre se prestan todos los años» a colaborar desinteresadamente, señala la directora. Como resultado vestíbulo y los pasillos del centro se transforman en un jardín botánico efímero que fomenta el cuidado del entorno y también difunde distintos aprovechamientos de la camelia, caso del té o el aceite.