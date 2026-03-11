Semana Santa
Caldas espera «la mejor» Festa da Primavera hasta la fecha
H. D.
Caldas de Reis
Caldas de Reis celebrará su tradicional Festa da Primavera durante los días centrales de la Semana Santa, concretamente el 2, 3 y 4 de abril. El teniente de alcalde, Manuel Fariña, aseguró que la coincidencia con las vacaciones y la calidad de la programación harán de esta edición «la más grande y espectacular hasta la fecha».
El evento combinará una primera jornada dedicada a la música electrónica con dos noches de orquestas. El cartel completo se dará a conocer en los próximos días. El Concello también prepara un dispositivo especial de seguridad y confía en que la cita impulse la economía local, con mayor actividad en alojamientos, hostelería y ocio.
- Una persecución nocturna acaba con un coche policial volcado en un solar en Pontevedra
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Lujo inmobiliario en el centro
- Pontevedra adjudica por 3,1 millones el vial de Mollavao y la humanización de Rosalía de Castro
- Detenido un pontevedrés por apalear a su pareja porque le escondió la consola de videojuegos
- Os Palleiráns: «Queremos ser los Rolling Stones gallegos»
- Rueda y Ramallo revisan planes por cerca de 8 millones de euros
- Malestar vecinal en el barrio pontevedrés de Santa María por la vuelta del trapicheo