Caldas espera «la mejor» Festa da Primavera hasta la fecha

Caldas de Reis celebrará su tradicional Festa da Primavera durante los días centrales de la Semana Santa, concretamente el 2, 3 y 4 de abril. El teniente de alcalde, Manuel Fariña, aseguró que la coincidencia con las vacaciones y la calidad de la programación harán de esta edición «la más grande y espectacular hasta la fecha».

El evento combinará una primera jornada dedicada a la música electrónica con dos noches de orquestas. El cartel completo se dará a conocer en los próximos días. El Concello también prepara un dispositivo especial de seguridad y confía en que la cita impulse la economía local, con mayor actividad en alojamientos, hostelería y ocio.