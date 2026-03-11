Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Semana Santa

Caldas espera «la mejor» Festa da Primavera hasta la fecha

H. D.

Caldas de Reis

Caldas de Reis celebrará su tradicional Festa da Primavera durante los días centrales de la Semana Santa, concretamente el 2, 3 y 4 de abril. El teniente de alcalde, Manuel Fariña, aseguró que la coincidencia con las vacaciones y la calidad de la programación harán de esta edición «la más grande y espectacular hasta la fecha».

El evento combinará una primera jornada dedicada a la música electrónica con dos noches de orquestas. El cartel completo se dará a conocer en los próximos días. El Concello también prepara un dispositivo especial de seguridad y confía en que la cita impulse la economía local, con mayor actividad en alojamientos, hostelería y ocio.

