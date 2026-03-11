Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bono Comercio en la Praza de Abastos

El CCA Estrela de Marín instalará un stand informativo en la Plaza de Abastos hoy y mañana en horario de 10.30 a 13.00 horas con el objetivo de facilitar la tramitación de los Bonos Comercio de Marín y reducir la brecha digital entre el vecindario. Los clientes podrán adquirir una tarjeta física del bono 20/30.

