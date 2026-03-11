El BNG denuncia el «abandono» del lavadero, los puentes y el paseo de Lourido

El BNG de Poio ha denunciado el «lamentable estado de abandono» del paseo de Lourido, las pasarelas y el lavadero de Costa Xiráldez, una zona muy transitada por vecinos y familias. La portavoz nacionalista, Marga Caldas, asegura que el deterioro supone un riesgo para peatones, ciclistas y personas que circulan con carritos infantiles.

Según explica, hace un mes ya trasladó esta situación a la Comisión de Urbanismo, pero el Concello todavía no habría reparado los desperfectos ni señalizado los puntos más peligrosos. El Bloque advierte de que las estructuras de madera presentan tablas sueltas y rotas, zonas hinchadas por la humedad, partes podridas, grandes agujeros e incluso tramos completamente deshechos.

Caldas criticó la falta de mantenimiento del gobierno local y advirtió de la necesidad de actuar con urgencia: «El PP presume mucho, pero no se ve ni una sola actuación real de mantenimiento. El problema llegará cuando haya un accidente».

Noticias relacionadas

La portavoz añadió que el deterioro no se limita a Lourido y Costa Xiráldez, sino que afecta también a rutas, parques y zonas verdes de todo el municipio.