Mantenimiento
El BNG denuncia el «abandono» del lavadero, los puentes y el paseo de Lourido
H. D.
El BNG de Poio ha denunciado el «lamentable estado de abandono» del paseo de Lourido, las pasarelas y el lavadero de Costa Xiráldez, una zona muy transitada por vecinos y familias. La portavoz nacionalista, Marga Caldas, asegura que el deterioro supone un riesgo para peatones, ciclistas y personas que circulan con carritos infantiles.
Según explica, hace un mes ya trasladó esta situación a la Comisión de Urbanismo, pero el Concello todavía no habría reparado los desperfectos ni señalizado los puntos más peligrosos. El Bloque advierte de que las estructuras de madera presentan tablas sueltas y rotas, zonas hinchadas por la humedad, partes podridas, grandes agujeros e incluso tramos completamente deshechos.
Caldas criticó la falta de mantenimiento del gobierno local y advirtió de la necesidad de actuar con urgencia: «El PP presume mucho, pero no se ve ni una sola actuación real de mantenimiento. El problema llegará cuando haya un accidente».
La portavoz añadió que el deterioro no se limita a Lourido y Costa Xiráldez, sino que afecta también a rutas, parques y zonas verdes de todo el municipio.
- Una persecución nocturna acaba con un coche policial volcado en un solar en Pontevedra
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Lujo inmobiliario en el centro
- Pontevedra adjudica por 3,1 millones el vial de Mollavao y la humanización de Rosalía de Castro
- Detenido un pontevedrés por apalear a su pareja porque le escondió la consola de videojuegos
- Os Palleiráns: «Queremos ser los Rolling Stones gallegos»
- Rueda y Ramallo revisan planes por cerca de 8 millones de euros
- Malestar vecinal en el barrio pontevedrés de Santa María por la vuelta del trapicheo