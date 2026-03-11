Ayudas para la promoción del gallego
La Diputación ultima el plazo para que las entidades culturales sin fines de lucro de la provincia puedan solicitar los recursos puestos a su disposición, un total de 150.000 euros, para la dinamización del gallego. El objetivo es potenciar el uso de la lengua en el ámbito socioeconómico y en todos los sectores de importancia con repercusión social.
- Una persecución nocturna acaba con un coche policial volcado en un solar en Pontevedra
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Lujo inmobiliario en el centro
- Pontevedra adjudica por 3,1 millones el vial de Mollavao y la humanización de Rosalía de Castro
- Detenido un pontevedrés por apalear a su pareja porque le escondió la consola de videojuegos
- Os Palleiráns: «Queremos ser los Rolling Stones gallegos»
- Rueda y Ramallo revisan planes por cerca de 8 millones de euros
- Malestar vecinal en el barrio pontevedrés de Santa María por la vuelta del trapicheo