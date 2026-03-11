Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ayudas para la promoción del gallego

La Diputación ultima el plazo para que las entidades culturales sin fines de lucro de la provincia puedan solicitar los recursos puestos a su disposición, un total de 150.000 euros, para la dinamización del gallego. El objetivo es potenciar el uso de la lengua en el ámbito socioeconómico y en todos los sectores de importancia con repercusión social.

