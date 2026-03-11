Alumnos de Bértola ayudan a limpiar el río Toxal-Os Gafos

En el día internacional de acción por los ríos, la asociación Vaipolorío visitó ayer el Toxal (o Tomeza o Gafos, según el tramo que recorre) con alumnos entre 3 y 5 años de la Escola de Bértola, en Vilaboa, para recoger desperdicios, arrancar pequeños ejemplares de la especie exótica invasora «hierba de la Pampa» y visitar el Muiño do Toxal para ver o su proceso de restauración, todo ello acompañados por sus profesores y miembros de Vaipolorio.