Ahorrar energía y proteger a la fauna: objetivo de la nueva iluminación led en A Xunqueira da Gándara e Illa do Covo

A Xunqueira da Gándara y la Illa do Covo ya cuentan con una nueva iluminación led diseñada para mejorar la seguridad y el uso de ambos espacios sin perder de vista la protección del entorno natural. La intervención, ya rematada en la senda de A Xunqueira, busca rebajar el consumo energético, reducir emisiones y limitar la intrusión lumínica en zonas sensibles para la fauna.

La alcaldesa en funciones, Eva Vilaverde, y la concelleira de Turismo, Anabel Gulías, visitaron este miércoles la Xunqueira para comprobar el resultado de una actuación que, según defendió el gobierno local, responde a una demanda habitual de quienes frecuentan la zona. Vilaverde enmarcó la obra «dentro de la estrategia que estamos llevando a cabo desde el Concello de Pontevedra para mejorar la iluminación también desde el punto de vista medioambiental» y recordó que era «una obra muy demandada por los usuarios y usuarias que hacen uso de esta senda tanto para caminar, pasear por esta zona, pero también para hacer deporte».

En este ámbito se renovaron 35 puntos de luz, sustituyendo las antiguas lámparas por equipos led y actuando también sobre otros elementos de la instalación. «Se hizo una mejora de la estética porque se hizo un tratamiento de las propias farolas, mejoramos las columnas y la propia instalación eléctrica subterránea», señaló Vilaverde.

Uno de los ejes del proyecto fue ajustar la iluminación a las características del espacio natural para evitar molestias a los animales. Según explicó la alcaldesa en funciones, el nuevo sistema «nos permite jugar con la intensidad y respetar la fauna que hay en esta zona».

El Concello destaca además el impacto de la actuación sobre el consumo. «Conseguimos un ahorro de casi 32 toneladas de emisiones de CO2 al año, la reducción de la potencia instalada y un ahorro de casi 62.000 kW al año», detalló Vilaverde, que añadió que en el gobierno local están «contentas con el resultado» en una zona «muy utilizada por la vecindad de Pontevedra».

La renovación de A Xunqueira forma parte de una actuación más amplia adjudicada a la empresa Setga por 198.536,8 euros. Ese contrato incluyó también la sustitución de otras 102 luminarias en la Illa do Covo, además de nuevas líneas de servicio para la escuela infantil y la iluminación de piezas escultóricas como las de Anne & Patrick Poirier y «Cielo Acortado».

La intervención se financia con fondos europeos NextGenerationEU a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Pontevedra. En ese mismo marco se incluye también la futura senda hacia el parque forestal de A Tomba, adjudicada por 158.954,25 euros, que permitirá conectar ambos espacios mediante un corredor ecológico recreativo de 1,8 kilómetros, apto para peatones y bicicletas.