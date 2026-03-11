Más de 180.000 euros refuerzan la limpieza de cunetas y caminos

El Concello de Caldas de Reis mantiene su apuesta por actuaciones de mantenimiento consideradas esenciales para mejorar la calidad de vida vecinal. El gobierno local avanza en la licitación del nuevo contrato de limpieza y desbroce de cunetas, caminos y parcelas municipales, con un importe anual superior a 180.000 euros.

El alcalde, Jacobo Pérez, destacó que estos trabajos ya han dado resultado en zonas como Santa María o la Rúa Padres Pasionistas, donde este invierno se redujeron los problemas por acumulación de agua. «No podemos bajar la guardia», señaló el regidor, que defendió estas labores por su utilidad preventiva y de seguridad.