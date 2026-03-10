Unións Agrarias se planta ante el recorte de rendimientos en Rías Baixas

Unións Agrarias redobla su rechazo a una posible rebaja de rendimientos en la D.O. Rías Baixas al considerar que supondría «meter la mano en el bolsillo» de los viticultores para resolver los problemas de un grupo reducido de bodegas. El secretario xeral de la organización, Roberto García, y el vocal de Unións Agrarias en el consejo regulador, Manuel Ángel Dopazo, cargaron contra la propuesta que se debate en los órganos de la denominación y que, según denuncian, abriría la puerta a recortar en 2.000 kilos por hectárea el límite actual de producción.

La organización agraria sostiene que no existen razones técnicas, económicas ni de calidad que justifiquen el cambio. García recordó que hace apenas unos días el propio consejo regulador hacía una valoración positiva de la campaña, con aumento de ventas y de exportaciones, por lo que considera «contradictorio» que ahora se intente poner el foco sobre los rendimientos. A su juicio, si alguna bodega tiene problemas de stock «no puede trasladarlos al conjunto de la denominación» ni socializar sus pérdidas a costa de los productores.

Advierten que la medida afectaría sobre todo a la subzona de O Salnés, «el corazón» de Rías Baixas y donde se concentra la mayor parte de las explotaciones y de los viticultores que venden uva. En cambio, aseguran, no tendría el mismo impacto en zonas como O Rosal o en la Ribeira do Ulla, con rendimientos medios inferiores. Según expusieron, para un viticultor medio con una hectárea y una producción de 12.000 kilos, la rebaja supondría «perder unos 4.000 euros de ingresos», manteniendo intactos los costes de mano de obra, tratamientos y cuidados de la viña.

La organización teme además que una reducción de este calibre favorezca la salida de uva y vino fuera del amparo de la denominación y alimente el mercado negro. «No se le puede pedir a quien ingresa 8.000 euros que tire 4.000», resumió García, que defendió que debe tener cobertura legal la uva real que está en las parras y cumple los requisitos de calidad, y no la «uva virtual» o la que proceda de fuera de cupo.

Unións Agrarias reclama al consejo regulador que aclare quién impulsa formalmente la propuesta y con qué informe técnico, y exigirá que sea retirada antes de llegar a pleno. Mientras tanto, ha iniciado un calendario de asambleas, una recogida de firmas y contactos con los concellos de la denominación para que expresen su rechazo. Si finalmente el asunto se somete a votación, avisan, además de la vía legal se activarán movilizaciones.

En paralelo, García subrayó que las exportaciones crecieron más de un 6% en Estados Unidos y que, pese a la incertidumbre arancelaria, las ventas siguen al alza, por lo que ve aún menos justificado un recorte de producción.