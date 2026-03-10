La UNED organiza en Pontevedra y Portas un curso de percusión tradicional gallega

La UNED de Pontevedra pondrá en marcha este mes una nueva edición del curso «Percusión tradicional gallega. Pandereta, pandeiro y más», una propuesta formativa abierta a personas de todos los niveles y orientada a la difusión del patrimonio musical gallego.

La actividad se desarrollará en dos sedes del centro asociado. En el Aula Universitaria de Portas se impartirá del 11 de marzo al 27 de mayo, mientras que en la sede de Pontevedra tendrá lugar del 16 de marzo al 1 de junio. La formación estará a cargo de Lara Naveiro Piñeiro, especialista en música tradicional gallega.

A lo largo de 20 horas lectivas, el curso abordará ritmos como muiñeiras, jotas, pasodobles o maneos, además del uso de instrumentos como la pandereta, el pandeiro, las cucharas o las conchas de vieira. La propuesta combinará aprendizaje práctico e interpretación de repertorio tradicional gallego.

Las sesiones podrán seguirse de forma presencial y también online, tanto en directo como en diferido, lo que facilitará el acceso del alumnado a esta actividad formativa.