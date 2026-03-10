Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Oriente PróximoCúpula acristalada CeltaBiografía fundador PescanovaManifestación 8M VigoCelta-Olympique de LyonSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Medio ambiente

El TSXG rechaza autorizar batidas de control del lobo en Cerdedo-Cotobade

El tribunal considera que la Xunta no acreditó con informes técnicos un cambio de circunstancias que justificase la medida

R. P.

Pontevedra

El TSXG ha rechazado autorizar a la Xunta las batidas de control del lobo solicitadas para Cerdedo-Cotobade. El tribunal entiende que no se ha acreditado con pruebas técnicas un cambio de circunstancias que justifique modificar la suspensión cautelar.

La sala señala además que estas actuaciones tendrían consecuencias letales para la especie y advierte de que no se ha demostrado que se hayan agotado previamente otras medidas preventivas compatibles con la conservación del lobo.

Noticias relacionadas

En su resolución, el alto tribunal gallego añade que tampoco se ha aportado una referencia técnica sobre un aumento de la densidad poblacional que justifique la medida. Por ello, mantiene que la protección de la ganadería y de las personas debe ser compatible con la conservación de la especie.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents