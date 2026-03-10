Sanxenxo tendrá 40 viviendas públicas para jóvenes a las puertas de Silgar

La Xunta construirá alrededor de 40 viviendas públicas para menores de 36 años en el municipio de Sanxenxo, a pocos metros de la playa de Silgar, en la Rúa das Cunchas.

Así lo ha anunciado este martes la conselleira María Martínez Allegue tras acordar con el alcalde, Telmo Martín, la cesión de la parcela de la citada calle.

Allegue destacó que, "en el reto de la Xunta para duplicar el parque público de vivienda residencial es precisa la cooperación de los concellos" y subrayó en este sentido la de Sanxenxo con una nueva cesión de suelo donde construir, después de la formalización ya en febrero de otra cesión en Noalla, donde la Xunta construirá 25 viviendas públicas.

Explicó que la nueva parcela está situada en pleno corazón urbano de Sanxenxo y muy próxima a la playa de Silgar.

La parcela pasó a manos del Concello a finales de 2024, en el marco de la polémica sentencia de la finca de Rocarfort, que condenó a Sanxenxo a pagar 13 millones de euros por esos terrenos tras años de pleitos.

Reunión de este martes entre Telmo Martín y María Martínez Allegue / FdV

Inicialmente estaba calificada como zona verde pero después se transformó en suelo dotacional de titularidad municipal, una categoría en la que, gracias a la modificación normativa aprobada este año por la Xunta, se podrá construir vivienda pública.

Los futuros hogares estarán destinados al alquiler accesible para menores de 36 años. En los próximos días se firmará la cesión y la Xunta licitará lo antes posible a redacción de este proyecto.

En cuanto a la promoción de Noalla, la Administración autonómica tiene en licitación a redacción de este proyecto, dirección de obra y la construcción de estos pisos, unos 25, por un presupuesto de casi 6,8 millones de euros y el plazo de presentación de ofertas finaliza el 29 de abril.