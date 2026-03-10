Sanxenxo refuerza la seguridad informática tras los ciberataques

El Concello de Sanxenxo ha dado por concluido el análisis técnico y forense del ciberataque detectado el pasado 26 de enero, un incidente que afectó a parte de los sistemas informáticos municipales y que provocó interrupciones temporales en algunos servicios administrativos.

Según ha informado el gobierno local este 9 de marzo, la respuesta se activó desde el primer momento en que se detectó actividad anómala en la red municipal. El Concello señala que entonces se aplicaron los protocolos de seguridad previstos, con el aislamiento inmediato de los sistemas comprometidos, la puesta en marcha del plan de contingencia tecnológica y el inicio de un análisis especializado para contener el alcance del ataque.

La incidencia provocó el cifrado de varios archivos en equipos y servidores municipales, especialmente en la unidad de red compartida vinculada al servidor de dominio.

Pese a ello, la administración local ha podido recuperar tanto los archivos como los sistemas afectados gracias a las copias de seguridad disponibles, al disponer de mecanismos de respaldo actualizados de la información y de las máquinas comprometidas.

En relación con una posible extracción de datos, el Concello explica que las investigaciones realizadas no han hallado pruebas concluyentes que permitan confirmar una exfiltración de información. No obstante, advierte de que, dado que los atacantes accedieron a determinados sistemas antes de que estos fuesen aislados, «no puede descartarse de forma absoluta el acceso potencial a la información contenida en dichos sistemas».

El incidente fue comunicado a la Agencia Española de Protección de Datos y, durante todo el proceso, el Concello trabajó de forma coordinada con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Una vez cerrada la investigación, el Concello de Sanxenxo asegura que ha reforzado las medidas de seguridad de su infraestructura tecnológica y que seguirá incorporando mejoras para aumentar así la protección de los sistemas informáticos municipales.