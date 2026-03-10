El PSOE de Poio denuncia el estado de la Ruta dos Muiños

El PSdeG-PSOE de Poio ha denunciado el «progresivo abandono» y la «evidente falta de mantenimiento» de varios espacios públicos del municipio, una situación que, según el grupo socialista, resulta ya «insostenible» en enclaves emblemáticos y muy utilizados por la vecindad, como la Ruta dos Muiños de Samieira y las sendas litorales.

En un comunicado difundido el pasado domingo, los socialistas advierten de que la Ruta dos Muiños presenta un estado de «claro deterioro y abandono», impropio, señalan, de un espacio público con alto valor ambiental, patrimonial y paisajístico que requiere atención continua, conservación periódica y seguimiento constante para poder mantenerse en las mejores condiciones.

Desde el grupo municipal consideran que el problema va más allá de una situación puntual y responde a una forma de gobernar «basada en la propaganda, la apariencia y la falta de interés por el estado real del municipio».

En este sentido, critican que «llama poderosamente la atención que los miembros del gobierno ni siquiera parezcan conocer el estado en el que se encuentran estos espacios». «Hay despreocupación, hay abandono y hay una evidente desconexión con la realidad del día a día de Poio».

Según el PSdeG-PSOE, esta misma dinámica se repite en las sendas litorales. Los socialistas sostienen que el actual ejecutivo local presume públicamente de actuaciones impulsadas en el anterior mandato, pero reprochan que haya paralizado iniciativas ya encaminadas y que no sea capaz de conservar adecuadamente lo ya existente.

Noticias relacionadas

«No llega con sacar pecho y hacerse fotos. Gobernar también es mantener, conservar y atender el día a día. Un espacio público no se cuida con propaganda, sino con gestión, seguimiento y trabajo constante», concluyen.