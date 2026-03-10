El primer centro de investigación del campus de Pontevedra, una «referencia» en deporte

El Campus de Pontevedra de la Universidade de Vigo se convertirá en el primer centro de toda la autonomía en contar con un instituto de investigación científica del deporte. En un acto que contó con presencia de Manuel Reigosa, rector de la UVigo; Carlos Lago, director del Cidega; Xisela Aranda, directora de Deportes de la Diputación de Pontevedra; Roberto García, secretario general para el Deporte; y Óscar García, decano de la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte; se dieron a conocer las líneas principales de actuación del naciente organismo y las aspiraciones a corto, medio y largo plazo, así como el impacto que genera en la ciudad y toda Galicia.

«El propósito es muy sencillo: queremos convertirnos en una plataforma de referencia para la promoción y el desarrollo del conocimiento científico en el ámbito del ejercicio físico, la salud, el rendimiento y la educación física», comentó Carlos Lago durante su explicación del centro. El instituto plantea una estrategia centrada en reforzar la investigación de alto nivel, ampliar su base de personal investigador y tejer alianzas con instituciones públicas y empresas. Su prioridad, además, es trasladar ese conocimiento fuera del ámbito académico para aplicarlo de forma útil en el deporte, la educación física y la salud. El objetivo es que la investigación tenga un impacto directo en clubes, centros educativos, servicios sanitarios y organismos deportivos.

Xisela Aranda reivindicó a Pontevedra como «provincia del deporte» por la fortaleza de sus deportistas, clubes, entorno natural y turismo deportivo, y enmarcó iniciativas como esta dentro de ese modelo. La responsable provincial también subrayó que la investigación debe trascender el laboratorio y llegar a los centros educativos y sanitarios. En su intervención, defendió además una visión del deporte ligada no solo al alto rendimiento o al deporte base, sino a su función social. «El Cidega será una pieza importante en la generación de conocimiento científico de excelencia en este campo. Será un espacio científico y de investigación con el que conocer la realidad del rico y plural sistema de actividad física y deporte. Será también un sistema integral para el análisis y seguimiento de la actividad física», explicó el secretario xeral.

Óscar García señaló que uno de los principales retos del instituto será mejorar la transferencia del conocimiento, es decir, su capacidad para aplicar y hacer visible fuera del ámbito académico la investigación que ya se genera. En ese sentido, defendió que la colaboración entre administraciones y entidades privadas puede ser clave para que ese trabajo llegue de forma efectiva a la sociedad. El decano expresó además su confianza en el recorrido del nuevo centro y en su capacidad para desarrollar proyectos de relevancia bajo la dirección de Carlos Lago.