Luz verde a la rehabilitación del edificio del antiguo Carabela para crear ocho apartamentos turísticos

El Concello de Pontevedra ha concedido licencia para la ejecución de obras de rehabilitación parcial, acondicionamiento e instalación en el edificio situado en Praza da Estrela, 1, con el objetivo de destinarlo a apartamentos turísticos. La actuación afectará al inmueble en el que se ubicaba el antiguo Carabela, con una intervención sobre la planta baja, tres alturas y el bajo cubierta.

El proyecto contempla la habilitación de ocho apartamentos turísticos, cada uno de ellos dotado de dormitorio, sala de estar, comedor, cocina y cuarto de baño. La licencia también incluye la instalación de un ascensor, una actuación orientada a mejorar la accesibilidad del edificio dentro del proceso de adecuación del inmueble para su nuevo uso.

El presupuesto de la intervención asciende a 152.893,52 euros y la promotora de la actuación es Montes Comercial Técnica de Oficinas. El bajo comercial queda fuera de esta licencia, por lo que no se verá afectado por las obras autorizadas en esta fase.