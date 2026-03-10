Paseo cultural
Lourido estrena su innovador paseo «Estrellas de Rock»
Lourido ya cuenta con su paseo «Estrellas de Rock», una iniciativa ligada al festival impulsado por la Escuela de Música de Poio con la colaboración del Concello. El alcalde, Ángel Moldes, y la concejala Natalia Sabarís inauguraron este espacio, que incorpora las estrellas de los artistas participantes, entre ellos Javier Ojeda y Goar Iñurrieta. Moldes destacó que «es una satisfacción y un orgullo comprobar cómo la cultura en Poio continúa creciendo». El paseo sumará nuevos nombres en cada edición del certamen.
