Liderazgo femenino para dirigir la UVigo

La catedrática Carmen García Mateo presentó este lunes en el campus de Pontevedra su candidatura a la Reitoría de la Universidade de Vigo, acompañada por las candidatas a vicerrectoras de campus, Marián Fernández Villarino, por el Campus de Pontevedra, y Montserrat Cruz González, por el Campus de Ourense. La imagen del encuentro quiso simbolizar una idea central de la candidatura: una universidad construida desde los tres campus, con un liderado compartido y con un proyecto que dote de más autonomía y peso estratégico a cada sed. En un contexto marcado por las reivindicaciones de 8 de marzo , la candidatura quiso también proyectar una apuesta singular por un liderazgo femenino con capacidad institucional real: tres mujeres asumirían la máxima representación de la UVigo en Vigo, Pontevedra y Ourense.

La candidata destacó la importancia de reforzar la cohesión de la institución y de garantizar la autonomía y capacidad de decisión de cada campus dentro de un proyecto común para toda la Universidade de Vigo: «Creemos en una UVigo que crezca desde la cercanía, donde cada campus tenga la capacidad de decidir su propio futuro y potenciar su identidad propia».

Carmen García Mateo es catedrática de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad de Vigo e investigadora en el ámbito de las tecnologías del habla y de la inteligencia artificial aplicada a la salud, con una larga trayectoria académica e institucional dentro de la universidad.

Por su parte, Marián Fernández es profesora de la Universidade de Vigo desde 2003 en el área de Educación Física y Deportiva. Su docencia e investigación se centran en las Actividades Rítmico Expresivas focalizando la atención en dos retos: la contribución a la Alfabetización Física y la investigación con perspectiva de género en los deportes artísticos.

Noticias relacionadas

En cuanto a Montserrat Cruz, es profesora de la Universidade de Vigo desde 1998 en el área de Organización de Empresas. Inició su docencia en Vigo y desde 2015 trabaja en el campus de Ourense, en la Facultad de Empresariales y Turismo y en la Escuela Superior de Ingeniería Informática.