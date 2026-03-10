Una juventud emprendedora de premio

El presidente de la Diputación, Luis López, junto con la vicepresidenta Luisa Sánchez, entregaron este martes los NIFs a los 24 proyectos emprendedores en los que trabajan más de 200 jóvenes de nueve centros educativos de Educación Secundaria y Especial de Pontevedra, Porriño, Vigo, Vilagarcía y Redondela en el marco del programa provincial DepoEmprende. «Con estas cooperativas demostráis vuestro interés por aprender y por aportar vuestro grano de arena a la provincia, demostráis el talento, la creatividad y la innovación que acercan las nuevas generaciones a la sociedad; y demostráis que esta provincia tiene un futuro prometedor», remarcó López.

Estas 24 cooperativas fueron impulsadas por alumnado de los colegios de Educación Especial de Pontevedra, Vilagarcía y Aceesca de Porriño, de los CPR María Inmaculada, Mariano y Andersen Augalonga de Vigo y de los IES San Simón de Redondela y Valle-Inclán y Luís Seoane de Pontevedra. Todos ellos participan en la convocatoria de este curso del programa DepoEmprende, que busca promover iniciativas emprendedoras entre los estudiantes de Primaria, Secundaria y FP, en el que este año participan un veintena de centros. «Una suma de más de 100 iniciativas que hablan de una juventud comprometida con su territorio y concienciada con los desafíos del futuro», señaló el presidente para felicitar al profesorado implicado en el programa y dar las enhorabuenas al alumnado por sus iniciativas.

DepoEmprende es un proyecto provincial para fomentar iniciativas empresariales entre el alumnado con el objetivo de familiarizarse con contextos comerciales similares a los reales y de este modo adquirir una serie de aptitudes y capacidades que serán de grande utilidad de cara a el comprado laboral. «Vosotros ponéis las ideas y las iniciativas; y nosotros, las herramientas para que desarrolléis todo vuestro potencial en vuestra provincia», concluyó López.

Noticias relacionadas

Las cooperativas que recogieron su NIF ayer fueron: ‘The Specials’ (CEE Pontevedra), ‘Gráfica 7’ (CEE Vilagarcía de Arousa), ‘O Mistral (Aceesca de Porriño), ‘Son do Tempor’ (CPR María Inmaculada de Vigo), ‘Galletas del Barrio’, ‘Mercado Negro’, ‘MilfsClub’ y ‘Sweet Avenue’ (CPR Mariano de Vigo), ‘Fontaíña’ (Anderson Augalonga de Vigo); ‘Coopilla’ y ‘Choocoop’ (IES San Simón de Redondela); ‘Punto y Brillo’, ‘Etereals’, ‘O fogar aromático’, ‘Mar de algodón’ y ‘Parta la tarta’ (IES Valle-Inclán de Pontevedra); ‘Loof’, ‘Pulse Street’, ‘Sweet Diamond’, ‘Frozen Explosion’, ‘Biobocados’, ‘Clan’ y ‘40urcompany’ (IES Luis Seoane de Pontevedra). Para la próxima jornada está prevista la entrega de más NIFs a las cooperativas de los centros participantes en la modalidad de DepoEmprende en la Escuela y en la ESO.