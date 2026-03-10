Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una juventud emprendedora de premio

La Diputación ensalza las 24 cooperativas en las que participan cerca de 200 estudiantes de 9 centros educativos se recibieron ayer sus NIFs

Foto de familia de todos los asistentes al acto en la Diputación.

Foto de familia de todos los asistentes al acto en la Diputación. / FdV

R. P.

Pontevedra

El presidente de la Diputación, Luis López, junto con la vicepresidenta Luisa Sánchez, entregaron este martes los NIFs a los 24 proyectos emprendedores en los que trabajan más de 200 jóvenes de nueve centros educativos de Educación Secundaria y Especial de Pontevedra, Porriño, Vigo, Vilagarcía y Redondela en el marco del programa provincial DepoEmprende. «Con estas cooperativas demostráis vuestro interés por aprender y por aportar vuestro grano de arena a la provincia, demostráis el talento, la creatividad y la innovación que acercan las nuevas generaciones a la sociedad; y demostráis que esta provincia tiene un futuro prometedor», remarcó López.

Estas 24 cooperativas fueron impulsadas por alumnado de los colegios de Educación Especial de Pontevedra, Vilagarcía y Aceesca de Porriño, de los CPR María Inmaculada, Mariano y Andersen Augalonga de Vigo y de los IES San Simón de Redondela y Valle-Inclán y Luís Seoane de Pontevedra. Todos ellos participan en la convocatoria de este curso del programa DepoEmprende, que busca promover iniciativas emprendedoras entre los estudiantes de Primaria, Secundaria y FP, en el que este año participan un veintena de centros. «Una suma de más de 100 iniciativas que hablan de una juventud comprometida con su territorio y concienciada con los desafíos del futuro», señaló el presidente para felicitar al profesorado implicado en el programa y dar las enhorabuenas al alumnado por sus iniciativas.

DepoEmprende es un proyecto provincial para fomentar iniciativas empresariales entre el alumnado con el objetivo de familiarizarse con contextos comerciales similares a los reales y de este modo adquirir una serie de aptitudes y capacidades que serán de grande utilidad de cara a el comprado laboral. «Vosotros ponéis las ideas y las iniciativas; y nosotros, las herramientas para que desarrolléis todo vuestro potencial en vuestra provincia», concluyó López.

Las cooperativas que recogieron su NIF ayer fueron: ‘The Specials’ (CEE Pontevedra), ‘Gráfica 7’ (CEE Vilagarcía de Arousa), ‘O Mistral (Aceesca de Porriño), ‘Son do Tempor’ (CPR María Inmaculada de Vigo), ‘Galletas del Barrio’, ‘Mercado Negro’, ‘MilfsClub’ y ‘Sweet Avenue’ (CPR Mariano de Vigo), ‘Fontaíña’ (Anderson Augalonga de Vigo); ‘Coopilla’ y ‘Choocoop’ (IES San Simón de Redondela); ‘Punto y Brillo’, ‘Etereals’, ‘O fogar aromático’, ‘Mar de algodón’ y ‘Parta la tarta’ (IES Valle-Inclán de Pontevedra); ‘Loof’, ‘Pulse Street’, ‘Sweet Diamond’, ‘Frozen Explosion’, ‘Biobocados’, ‘Clan’ y ‘40urcompany’ (IES Luis Seoane de Pontevedra). Para la próxima jornada está prevista la entrega de más NIFs a las cooperativas de los centros participantes en la modalidad de DepoEmprende en la Escuela y en la ESO.

