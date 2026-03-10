Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conciliación en Poio

Iniciativa ante las rabietas infantiles

H.D.

Poio

El Servizo de Atención Temperá de Poio celebrará este jueves 12 de marzo una sesión dirigida a las familias de la escuela infantil Galiña Azul para abordar las rabietas en la primera infancia. La jornada, titulada SOS: Rabietas, tendrá lugar a las 16.15 horas en las instalaciones del centro y no requerirá inscripción previa.

La actividad busca ayudar a madres y padres a comprender por qué se producen estos episodios y qué estrategias pueden aplicar para acompañar a sus hijos e hijas.

Desde el Concello destacan que «estas actividades refuerzan el vínculo entre los profesionales y las familias». La iniciativa forma parte de un ciclo de encuentros impulsado en las escuelas infantiles de 0 a 3 años del municipio.

