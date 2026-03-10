Iniciativa ante las rabietas infantiles

El Servizo de Atención Temperá de Poio celebrará este jueves 12 de marzo una sesión dirigida a las familias de la escuela infantil Galiña Azul para abordar las rabietas en la primera infancia. La jornada, titulada SOS: Rabietas, tendrá lugar a las 16.15 horas en las instalaciones del centro y no requerirá inscripción previa.

La actividad busca ayudar a madres y padres a comprender por qué se producen estos episodios y qué estrategias pueden aplicar para acompañar a sus hijos e hijas.

Desde el Concello destacan que «estas actividades refuerzan el vínculo entre los profesionales y las familias». La iniciativa forma parte de un ciclo de encuentros impulsado en las escuelas infantiles de 0 a 3 años del municipio.