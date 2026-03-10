El Gobierno destina 12 millones de euros a la reparación de carreteras en Pontevedra tras los temporales

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha anunciado este martes una inversión extraordinaria de 12 millones de euros para la reparación de la red de carreteras del Estado en la provincia de Pontevedra. Esta inyección económica se enmarca dentro del Plan Especial de Reparación y Conservación, activado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tras los graves daños ocasionados por los temporales de los últimos meses.

Blanco ha ofrecido estos datos durante la supervisión, esta mañana, de las obras de emergencia que se están ejecutando en la N-640 a su paso por la villa termal de Cuntis. En la visita, el delegado ha estado acompañado por el alcalde del municipio, Manuel Campos, y el jefe de la unidad provincial de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, José Manuel Piris.

La intervención específica en Cuntis cuenta con un presupuesto de casi 650.000 euros y se centra en un tramo crítico que soporta una densidad de tráfico superior a los 7.300 vehículos diarios. Blanco ha explicado que esta obra se complementará con futuras intervenciones en la misma vía a su paso por los municipios de Lalín, Silleda, Agolada, A Estrada y Caldas de Reis.

Asimismo, el delegado ha aclarado que estas obras de urgencia son totalmente independientes del futuro proyecto de asfaltado integral de la N-640 en el ayuntamiento de Cuntis. Esta obra mayor, valorada en más de 12 millones de euros, se encuentra actualmente en fase de tramitación por parte del Ministerio, con la previsión de licitarla y arrancar los trabajos este mismo año.

Este plan de choque autonómico para 2026 representa el mayor esfuerzo anual en conservación viaria de la historia reciente de la comunidad, consolidando una inversión estatal que alcanza los 737 millones de euros desde 2018.

Las cifras clave del operativo desplegado en la comunidad gallega pasan por una inversión global de 167 millones de euros, de los cuales 38 millones son fondos extraordinarios destinados exclusivamente a paliar los estragos climáticos. En cuanto a su alcance, el plan permitirá actuar en cerca de 2.000 puntos de la red estatal, incluyendo la intervención en más de 40 tramos de la provincia de Pontevedra.

Todo ello se traducirá en el asfaltado de 262 kilómetros de carreteras, lo que equivale a renovar 1,2 millones de metros cuadrados de superficie mediante la extensión de más de 260.000 toneladas de asfalto. Para llevar a cabo este enorme despliegue técnico y logístico, las obras movilizarán a unos 200 operarios, respaldados por 75 máquinas y 60 camiones.

"Dijimos que íbamos a actuar allí donde fuese necesario para garantizar carreteras seguras y lo estamos haciendo", destacó Pedro Blanco, que agradeció además el empeño y compromiso del alcalde de Cuntis por impulsar la mejora de las infraestructuras de su municipio.