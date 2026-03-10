Éxito del primer fin de semana del Salón do Libro Infantil e Xuvenil

La organización del Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra valora muy positivamente el primer fin de semana de celebración en el Pazo da Cultura. Desde la apertura de puertas el viernes se recibieron cientos de visitas de niños, niñas y familias completas.

Destaca el espectáculo inaugural con Píscore y el Coro del IES A Xunqueira 1, asícomo el estreno del espectáculo «A contratempo», del Premio Nacional de Circo 2025. Durante todo el fin de semana estuvo presente en el Salón la ONG Creart con su instalación «Enlázate a Gaza» . La jornada del domingo con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, contó con una programación especial.