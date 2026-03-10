Un "Escape room" en Marín sobre seguridad vial
Alumnos del colegio SEI San Narciso estrenan una actividad de la Dirección General de Tráfico
R. P.
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha asistido este martes en el colegio SEI San Narciso, de Marín al inicio de la actividad del “Escape Room” de la Dirección General de Tráfico (DGT), en la que el alumnado aprende, en un contexto lúdico, pautas de actuación seguras delante de un accidente de tráfico.
Losada, que estuvo acompañado de la jefa provincial de Tráfico, Paula Yubero, y la dirección del centro, explicó al alumnado la importancia de respetar las normas y actuar siempre con prudencia cuando se está en la carretera, tanto como usuario de un vehículo como de peatón.
Los próximos días 11 y 12 la actividad pasará por el CIFP Valentín Paz Andrade de Vigo y el día 13 estará en el IES Maestro Landín, también en Marín.
La trama de este “Escape room” se desarrolla a partir de un accidente de tráfico con una ciclista atropellada e intervienen los cuatro grupos de rescate: Guardia Civil, sanitarios, bomberos y personal civil.
La “hora de oro” comprende el intervalo de tiempo desde el accidente hasta los 60 minutos inmediatamente posteriores. Se considera un período clave, dado que una intervención rápida y eficiente puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte". Este es el tiempo del que disponen los grupos participantes para resolver el enigma y salvar la vida de una persona.
En grupos de entre 16 y 32 personas el alumnado debe desarrollar conductas PAS (proteger, avisar, socorrer) y, finalmente, participarán en una sesión para poner los datos recogidos en valor y hacer una evaluación.
La DGT dispone, además de una modalidad online del “Escape Room”, que está a disposición de todos los centros educativos.
