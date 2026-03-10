Un encuentro aborda los estereotipos de las mujeres científicas

La Diputación continúa mañana su ciclo «Ciencia en feminino», enmarcado en la campaña del 8M A nosa meta, a igualdade. En colaboración con GCiencia, la jornada ofrecerá una mesa redonda retransmitida por YouTube centrada en derribar los estereotipos que enfrentan las investigadoras. El encuentro contará con Laura Castro Souto, profesora de Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información en la Universidade da Coruña y experta en Inteligencia Artificial; Gloria González Fortes, paleontóloga e investigadora de la Universidade da Coruña e el Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas e Culturais; y Beatriz Fernández Domínguez, profesora de física cuántica en la Universidade de Santiago de Compostela.

El ciclo continuará el 18 de marzo con una entrevista a la matemática Elena Vázquez Abal, galardonada en 2024 con el Premio de Divulgación Científica de la Real Academia Galega de Ciencias. Posteriormente, el día 25, se clausurará el programa analizando los principales obstáculos de la carrera investigadora junto a las especialistas Ainara Díaz (Enfermería, USC), Soledad Torres (Telecomunicaciones, UVigo) e Iria Gómez (Biología molecular, USC).

El ciclo impulsado por la Diputación busc aincidir en que la igualdad es una carrera de fondo, llena de retos y también obstáculos.