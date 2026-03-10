Detenido un pontevedrés por apalear a su pareja porque le escondió la consola de videojuegos

Agentes de la Policía Local de Pontevedra detuvieron el pasado domingo a un hombre por uno presunto delito de violencia de género. Está acusado de apalear a su pareja, a la que también amenazo con un cuchillo, según ha informado este lunes el Concello.

Las mismas fuentes explican que la intervención se produjo poco antes de las ocho de la mañana, cuando la Policía recibió la alerta de que en un domicilio de la ciudad se producía una discusión muy fuerte. De hecho, los agentes pudieron escuchar desde el exterior como un hombre profería gritos, insultos y amenazas en el interior de la vivienda, mientras que la mujer manifestaba su intención de avisar a la policía.

Tras llamar a la puerta, los policías fueron recibidos por la madre de la víctima. Las dos mujeres comentaron que el hombre había llegado de fiesta y se había puesto a jugar a la videoconsola; la pareja le pidió que parara porque quería dormir y, al no conseguir que cesara el ruido, decidió esconderle el aparato.

El Concello añade que fue en ese momento cuando el hombre "reaccionó de forma violenta y propinó a la víctima patadas en la cara y en el costado, golpes en la cabeza y llegó a proferir amenazas con un cuchillo".

Los policías encontraron al presunto agresor sangrando por la mano derecha, heridas provocadas por el propio hombre cuando rompió el palo de una escoba, según relató la víctima.

Noticias relacionadas

El hombre fue detenido para su puesta a disposición judicial y la víctima fue trasladada a un centro sanitario para ser atendida de las lesiones.