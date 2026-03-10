A Cuqueira renovará sus instalaciones deportivas

Las instalaciones deportivas de A Cuqueira, en Carballedo, serán remodeladas en los próximos meses con una inversión de 48.062,97 euros financiada a través del Plan +Provincia. La actuación afectará tanto al pabellón como a la pista exterior.

El proyecto incluye mejoras en los vestuarios, con renovación de iluminación, puertas, duchas, mobiliario y tratamiento antideslizante en zonas húmedas. En el interior del pabellón se repintará la pista, se actuarán las gradas, se instalará una nueva puerta de evacuación y se sustituirá la iluminación por proyectores LED.

También se realizarán trabajos para evitar filtraciones y mejorar la entrada de luz natural. En el exterior, se renovará el cierre perimetral, se repintarán las líneas de juego y se acondicionarán distintos elementos de la pista.