Avances en la definición de la Vía Verde entre Pontevedra y Arcade

La futura Vía Verde entre Arcade y Pontevedra sigue avanzando en su fase de definición con nuevos trabajos sobre el antiguo trazado ferroviario en desuso sobre el que se proyecta la senda peatonal y ciclista. El itinerario, llamado a conectar los municipios de Soutomaior, Vilaboa y Pontevedra, se perfila como una de las actuaciones de movilidad sostenible más relevantes en la provincia al aprovechar una infraestructura sin servicio para convertirla en un corredor de uso ciudadano.

La planificación del proyecto dio un nuevo paso con una inspección técnica sobre el terreno en distintos puntos del recorrido previsto. Participaron el presidente y vicepresidente de la Diputación, Luis López y Rafa Domínguez, respectivamente, y técnicos de Adif. La visita permitió comprobar el estado actual de los espacios afectados, analizar las características del corredor y avanzar en la delimitación de la superficie que deberá ser objeto de cesión para hacer posible la actuación. Ese trabajo resulta clave para concretar el trazado definitivo de la futura vía verde y preparar los siguientes pasos administrativos.

La iniciativa se apoya en el acuerdo alcanzado meses atrás para iniciar el procedimiento de cesión del tramo ferroviario en desuso entre Pontevedra y Arcade por un periodo inicial de diez años. A partir de ese entendimiento, el proyecto entra ahora en una fase más detallada, centrada en definir el recorrido y evaluar el alcance real de la intervención antes de la formalización del convenio.

La actuación está concebida como una senda para peatones y ciclistas sobre la antigua plataforma ferroviaria, con el objetivo de abrir una nueva conexión entre varios núcleos del área de Pontevedra y recuperar para uso público un espacio hoy infrautilizado. Además de su valor como infraestructura de movilidad no motorizada, la futura vía verde también aspira a convertirse en un itinerario de interés ambiental y paisajístico.

El tramo entre Arcade y Pontevedra forma parte, además, de una propuesta de mayor alcance que busca enlazar Vigo y Vilagarcía mediante antiguas vías del tren reconvertidas en sendas. Por ahora, el proyecto continúa en fase técnica y administrativa, pendiente de la cesión efectiva de los terrenos y de la posterior redacción de la actuación definitiva.