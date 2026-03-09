Vaipolorío retira hierba de la Pampa en el entorno del Gafos

La asociación Vaipolorío retiró el sábado ejemplares de gran tamaño de Cortaderia selloana, conocida como hierba de la Pampa, en el entorno del río Tomeza (Gafos). Los trabajos se realizaron con maquinaria agrícola, un sistema que permite facilitar la intervención y reducir el esfuerzo necesario en las labores de eliminación de esta especie invasora.