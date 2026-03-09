Medio ambiente
Vaipolorío retira hierba de la Pampa en el entorno del Gafos
La asociación empleó maquinaria agrícola para eliminar ejemplares de esta especie invasora
La asociación Vaipolorío retiró el sábado ejemplares de gran tamaño de Cortaderia selloana, conocida como hierba de la Pampa, en el entorno del río Tomeza (Gafos). Los trabajos se realizaron con maquinaria agrícola, un sistema que permite facilitar la intervención y reducir el esfuerzo necesario en las labores de eliminación de esta especie invasora.
- Una persecución nocturna acaba con un coche policial volcado en un solar en Pontevedra
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Un coche colisiona con un tractor en Cuntis y acaba golpeando a una mujer en la acera
- Pontevedra adjudica por 3,1 millones el vial de Mollavao y la humanización de Rosalía de Castro
- Otra oportunidad para dos frailecillos
- Marín celebra hoy el desfile de Carnaval que tuvo que aplazar el día 15
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- El Puerto de Marín reafirma su liderazgo en el uso del tren: mueve 33.000 toneladas al mes