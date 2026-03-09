El programa +Benestar cierra el 13 de marzo su plazo de inscripción

El plazo para que los mayores de 55 años puedan inscribirse en el programa de la Diputación +Benestar se termina el viernes 13 de marzo. Con un presupuesto de más de 220.000 euros, oferta 2.127 plazas para disfrutar de estancias en balnearios, talasos o spas de la provincia.

+Benestar ofrece estancias de seis días y cinco noches (entrada los domingos y salida los viernes) en un establecimiento termal para más de 2.100 personas empadronadas en la provincia que deben cumplir alguno de los siguientes requisitos: tener 55 años o más, o, en el caso de no llegar la esta edad, contar con una discapacidad superior al 65%, ser pensionistas o haber acreditado un respiro familiar. De las 2.127 plazas ofertadas, 2.097 de las plazas están subvencionadas con 100 euros por parte de la Diputación, y otras 30 se reservan para personas en riesgo de exclusión, con una subvención de 400 euros sobre el coste total. El programa se desarrollará en ocho establecimientos termales de la provincia en Sanxenxo, O Grove y Lalín y los precios oscilarán entre los 275 y los 334 euros.