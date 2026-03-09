Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP de Caldas alerta de la pérdida de fondos europeos

El PP de Caldas ha denunciado que el Concello podría perder 254.100 euros de fondos europeos enmarcados en 1,4 millones de euros concedidos para la reforma integral de la Carballeira, «por lo que la actuación va a quedar incompleta» y se impediría terminar la reforma integral, una cuestión que achacan a la «nula gestión» del gobierno local.

