Carballeira
El PP de Caldas alerta de la pérdida de fondos europeos
El PP de Caldas ha denunciado que el Concello podría perder 254.100 euros de fondos europeos enmarcados en 1,4 millones de euros concedidos para la reforma integral de la Carballeira, «por lo que la actuación va a quedar incompleta» y se impediría terminar la reforma integral, una cuestión que achacan a la «nula gestión» del gobierno local.
- Una persecución nocturna acaba con un coche policial volcado en un solar en Pontevedra
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Un coche colisiona con un tractor en Cuntis y acaba golpeando a una mujer en la acera
- Pontevedra adjudica por 3,1 millones el vial de Mollavao y la humanización de Rosalía de Castro
- Otra oportunidad para dos frailecillos
- Marín celebra hoy el desfile de Carnaval que tuvo que aplazar el día 15
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- El Puerto de Marín reafirma su liderazgo en el uso del tren: mueve 33.000 toneladas al mes