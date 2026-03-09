Vilaboa
Paredes estrena una nueva pista de «pump track» para jóvenes y familias
Vilaboa inauguró ayer en Paredes su nueva pista de pump track, una instalación pública pensada para bicicleta, monopatín, patines y patinete que nace con la vocación de convertirse en un nuevo espacio de ocio deportivo y encuentro vecinal. La apertura incluyó exhibiciones, música y actividades de iniciación, con la participación de destacados especialistas gallegos, y refuerza la apuesta del Concello por dotar al municipio de equipamientos al aire libre vinculados al deporte y a los hábitos saludables, al tiempo que amplía la oferta deportiva y juvenil de la localidad. El nuevo circuito se suma además a los espacios llamados a dinamizar la vida social de la zona y a atraer a público de distintas edades.
- Una persecución nocturna acaba con un coche policial volcado en un solar en Pontevedra
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Un coche colisiona con un tractor en Cuntis y acaba golpeando a una mujer en la acera
- Pontevedra adjudica por 3,1 millones el vial de Mollavao y la humanización de Rosalía de Castro
- Otra oportunidad para dos frailecillos
- Marín celebra hoy el desfile de Carnaval que tuvo que aplazar el día 15
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- El Puerto de Marín reafirma su liderazgo en el uso del tren: mueve 33.000 toneladas al mes