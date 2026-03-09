Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vilaboa

Paredes estrena una nueva pista de «pump track» para jóvenes y familias

Vilaboa inauguró ayer en Paredes su nueva pista de pump track, una instalación pública pensada para bicicleta, monopatín, patines y patinete que nace con la vocación de convertirse en un nuevo espacio de ocio deportivo y encuentro vecinal. La apertura incluyó exhibiciones, música y actividades de iniciación, con la participación de destacados especialistas gallegos, y refuerza la apuesta del Concello por dotar al municipio de equipamientos al aire libre vinculados al deporte y a los hábitos saludables, al tiempo que amplía la oferta deportiva y juvenil de la localidad. El nuevo circuito se suma además a los espacios llamados a dinamizar la vida social de la zona y a atraer a público de distintas edades.

