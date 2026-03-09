Lujo inmobiliario en el centro

El corazón de la Boa Vila experimentará en breve una de las transformaciones inmobiliarias más esperadas de los últimos años. La calle Michelena, frontera natural entre el casco histórico y el ensanche, acogerá una nueva promoción residencial de la mano de la promotora Culmia. Se trata de una intervención compleja y ambiciosa sobre un histórico inmueble, la antigua propiedad de la familia Corbal y que en su día estuvo en el radar de la multinacional gallega para instalar un gran Zara, que viene a oxigenar un mercado céntrico fuertemente marcado por la escasez de obra nueva.

«La oportunidad surge dentro de nuestra estrategia de identificar activos singulares en ubicaciones consolidadas donde exista escasez de producto de calidad», explica Celso Gómez, director de Inversión y Gestión del Suelo de Culmia. Para la compañía, este proyecto encaja en un nicho estratégico que ya vienen explorando con éxito en ciudades como Donosti o Murcia: devolver a la vida edificios icónicos del centro urbano aportando los estándares más exigentes de la vivienda contemporánea.

Diseñado por el estudio gallego Espacio B12 Arquitectos, el complejo plantea una rehabilitación integral que preservará la identidad visual del entorno. No es un reto menor. Al estar el edificio afectado por el entorno de protección BIC del Santuario de A Peregrina, la obra está supeditada al visto bueno de Patrimonio. A nivel técnico y constructivo, el equipo está valorando actualmente si la histórica fachada se rehabilita in situ o si, por el contrario, es necesario desmontarla piedra a piedra para su posterior recolocación.

Se habilitarán 45 viviendas repartidas en siete plantas

Los números de la promoción dibujan un perfil claramente enfocado al comprador de reposición y a un segmento socioeconómico medio-alto, conformando un total de 45 viviendas distribuidas en siete plantas.

Por lo que respecta a las tipologías, habrá 31 unidades de tres dormitorios, la gran apuesta de la promotora pensada para la familia local, que parten de los 358.000 euros. La oferta se completa con ocho viviendas de dos dormitorios que saldrán al mercado a partir de los 382.000 euros, y seis unidades de un solo dormitorio disponibles desde 250.000 euros.

Las joyas de la corona serán los áticos, unidades especiales dotadas de grandes terrazas cuyo precio de salida se ha fijado en 650.000 euros. Cabe destacar que estas tarifas base no incluyen la adquisición de garaje ni trastero.

A pesar de encontrarse en una vía peatonalizada, el complejo resolverá el reto logístico dotando a todas las viviendas de su correspondiente trastero y albergando 43 plazas de garaje en el propio edificio, un valor enormemente diferencial en esta almendra central.

Recreación de la vista desde la calle Gutiérrez Mellado. | CULMIA

Portal restaurado

En el interior, el diseño no escatima en prestaciones: los pisos incorporarán suelo radiante y soluciones constructivas de alto aislamiento térmico y acústico, mientras que el portal verá remarcado su carácter representativo, será restaurado utilizando materiales nobles como el mármol.

Aunar este nivel de confort con muros antiguos es, según Gómez, el resultado de abordar la obra desde una «perspectiva integral». A pesar de su carácter histórico, el inmueble ostentará una calificación energética A, un hito logrado gracias a la mejora de la envolvente térmica y a la instalación de carpinterías de altas prestaciones y sistemas de bajo consumo, lo que reducirá drásticamente los costes a largo plazo para los futuros propietarios.

En cuanto a los plazos, la burocracia será la que marque el ritmo de los trabajos. Si la obtención de la licencia municipal y el preceptivo permiso de Patrimonio siguen su curso sin contratiempos, Culmia prevé iniciar las obras a finales de este mismo año o a principios del próximo. El horizonte que maneja la empresa para la entrega de llaves se sitúa a mediados del año 2029.

Mientras tanto, el interés ya se palpa en el ambiente. Aunque el cliente natural es el ciudadano pontevedrés fiel a su ciudad que busca tangibilizar sus ahorros en un cambio de residencia, los teléfonos de la promotora ya han registrado llamadas desde Madrid tanteando el terreno para segundas residencias o posibles inversiones minoritarias.

Pontevedra se consolida así como una plaza estratégica y de total confianza para Culmia, constata su directivo. La compañía encara la recta final de su otra gran apuesta en la ciudad, la promoción «Aires de Ponte», cuyas 45 viviendas prevén finalizarse en este segundo trimestre de 2026 con un éxito comercial indiscutible: a día de hoy, solo queda una unidad a la venta.

Ante un mercado tranquilo pero tensionado por la falta de suelo en el centro, el director de Inversión de Culmia lo tiene claro: el radar sigue activo. Su objetivo a corto y medio plazo es seguir adquiriendo suelo y edificios en Pontevedra, expandiendo también su huella en enclaves estratégicos de las Rías Baixas, A Coruña y Vigo.