Campo Lameiro
Llega la primera edición de FAMCine
Campo Lameiro acogerá del 13 al 15 de marzo la primera edición de FAMCine, el Festival de Cine Familiar de Campo Lameiro, una nueva iniciativa cultural que nace con el objetivo de acercar el cine al rural y ofrecer una propuesta de ocio pensada para todos los públicos.
El certamen está impulsado por el Concello de Campo Lameiro, Digital Monster Collective y la ANPA del CEIP Pedro Antonio Cerviño, con la participación de entidades culturales y la colaboración de empresas y establecimientos locales.
El festival incluirá 12 sesiones de cine repartidas en tres espacios del municipio, con una programación adaptada a distintas franjas de edad para facilitar la participación del conjunto del vecindario. Todas las proyecciones serán gratuitas.
La cita finalizará con la entrega de premios en el Pabellón Deportivo, que servirá como acto de clausura de esta primera edición.
