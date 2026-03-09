Día Internacional de la Mujer
Toda una comarca volcada con la lucha por la igualdad real
Concellos como Marín, Sanxenxo, Vilaboa o Caldas acogieron diferentes convocatorias y actividades por el Día Internacional de la Mujer
Diferentes actos con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer, reivindicaron el domingo la igualdad en los principales concellos de la comarca de Pontevedra.
En Marín tuvo lugar un homenaje a las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Así, en el Museo Torres el acto fue conducido por la propia alcaldesa, María Ramallo, y participaron cuatro mujeres: Victoria Carracelas Broullón, María Teresa Edreira García, Saida Omar Laiachi y Lila Paola Anaya Becerra, que contaron sus testimonios en este terreno laboral. Fue la coordinadora de estas trabajadoras del SAF de Marín, Ana Santiago Nores, la encargada de leer la declaración institucional del Concello por el 8-M.
También de homenaje fue el acto de Vilaboa. El Premio 8M del Concello recayó en las costureiras, en el grupo de veteranas del Entroido de Cobres y en las mujeres de la junta directiva de la Asociación Cultural Cobres, tres pilares que sostienen una tradición única en Galicia y que, desde ámbitos distintos, comparten una misma misión: transmitir el amor profundo por el Entroido de generación en generación. La Casa de la Cultura de Riomaior acogió el acto especial de homenaje, en el que actuaron las Pandereteiras Tudoten de Soutomaior.
Por su parte, en Sanxenxo las homenajeadas fueron las mujeres rurales. Los colectivos protagonistas de la jornada fueron las Mulleres Rurais Emilia Pardo Bazán, las Mulleres Rurais Santa Catalina de Portonovo, la Vogalía da Muller, la Asociación de vecinos de Dorrón, las Mulleres Rurais Emilio Ferreiro de Dorrón y la Asociación de Mulleres Ruraias A Candelaria de Vilalonga.
En Caldas, el Concello organizó la Andaina pola Igualdade, de diez kilómetros. La concelleira de Igualdade, Rocío Ferro, leyó el manifiesto, en el que se citó a Rosalía de Castro como símbolo de la dignidad y de la defensa de la libertad. Por la tarde se proyectó el cortometraje «Pura» en el Auditorio Municipal.
- Una persecución nocturna acaba con un coche policial volcado en un solar en Pontevedra
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Un coche colisiona con un tractor en Cuntis y acaba golpeando a una mujer en la acera
- Pontevedra adjudica por 3,1 millones el vial de Mollavao y la humanización de Rosalía de Castro
- Otra oportunidad para dos frailecillos
- Marín celebra hoy el desfile de Carnaval que tuvo que aplazar el día 15
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- El Puerto de Marín reafirma su liderazgo en el uso del tren: mueve 33.000 toneladas al mes