Toda una comarca volcada con la lucha por la igualdad real

Diferentes actos con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer, reivindicaron el domingo la igualdad en los principales concellos de la comarca de Pontevedra.

En Marín tuvo lugar un homenaje a las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Así, en el Museo Torres el acto fue conducido por la propia alcaldesa, María Ramallo, y participaron cuatro mujeres: Victoria Carracelas Broullón, María Teresa Edreira García, Saida Omar Laiachi y Lila Paola Anaya Becerra, que contaron sus testimonios en este terreno laboral. Fue la coordinadora de estas trabajadoras del SAF de Marín, Ana Santiago Nores, la encargada de leer la declaración institucional del Concello por el 8-M.

Las cuatro trabajadoras del SAF de Marín durante el coloquio con la alcaldesa (centro). | FDV

También de homenaje fue el acto de Vilaboa. El Premio 8M del Concello recayó en las costureiras, en el grupo de veteranas del Entroido de Cobres y en las mujeres de la junta directiva de la Asociación Cultural Cobres, tres pilares que sostienen una tradición única en Galicia y que, desde ámbitos distintos, comparten una misma misión: transmitir el amor profundo por el Entroido de generación en generación. La Casa de la Cultura de Riomaior acogió el acto especial de homenaje, en el que actuaron las Pandereteiras Tudoten de Soutomaior.

Actuación de una agrupación de pandereteiras en el acto en Sanxenxo. | FDV

Por su parte, en Sanxenxo las homenajeadas fueron las mujeres rurales. Los colectivos protagonistas de la jornada fueron las Mulleres Rurais Emilia Pardo Bazán, las Mulleres Rurais Santa Catalina de Portonovo, la Vogalía da Muller, la Asociación de vecinos de Dorrón, las Mulleres Rurais Emilio Ferreiro de Dorrón y la Asociación de Mulleres Ruraias A Candelaria de Vilalonga.

Lectura del manifiesto en la Andaina pola Igualdade de Caldas de Reis. | FDV

En Caldas, el Concello organizó la Andaina pola Igualdade, de diez kilómetros. La concelleira de Igualdade, Rocío Ferro, leyó el manifiesto, en el que se citó a Rosalía de Castro como símbolo de la dignidad y de la defensa de la libertad. Por la tarde se proyectó el cortometraje «Pura» en el Auditorio Municipal.