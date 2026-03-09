Caldas
El BNG insiste en una ronda oeste blanda
El BNG de Caldas reiteró este fin de semana su defensa de una ronda oeste de carácter más blando, concebida como una avenida, para dar respuesta a los problemas de tráfico de la villa termal con una menor afección sobre el territorio. Su portavoz, Manuel Fariña, se pronunció en estos términos tras conocerse la cancelación de la variante planteada por el Ministerio y señaló que los estudios informativos ya realizados deberían aprovecharse para avanzar en una futura solución viaria, en lugar de retomar el proyecto desde 2008.
Según explicó Fariña, la formación valora que se descarte la propuesta ministerial al considerar que suponía un fuerte impacto territorial y que no resolvía de forma adecuada los problemas de movilidad y conectividad del municipio. Frente a ello, el BNG defiende una alternativa adaptada a las necesidades de Caldas, con una menor afección y un coste estimado de unos 10 millones de euros.
