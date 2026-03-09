Una actuación pondrá en valor los viejos arcos medievales de O Burgo en Pontevedra

Tras trece años sin una intervención de calado en los hallazgos arqueológicos de la Praza Valenín García Escudero de Pontevedra, el Concello ha presentado por fin un proyecto de puesta en valor y consolidación del «nudo de comunicación más importante de la antigua Gallaecia», en palabras del concelleiro de Patrimonio Histórico, Alberto Oubiña.

La actuación más importante consistirá en asegurar la estabilidad de los arcos medievales del antiguo Puente de O Burgo, los número 14 y 15, actualmente visibles. Además, se consolidará el tímpano y se sustituirá el cierre actual de reja por un barandilla baja que permita la observación directa e incluso el acceso controlado a través de visitas guiadas al recinto. Así se pondrá en valor este enclave de gran interés patrimonial.

El arco número 15, ahora apuntalado, que será completado. | GUSTAVO SANTOS

Según explicó el edil, los restos presentan como principal problema la inestabilidad de ambos arcos y una fuerte erosión de los morteros, una situación agravada por la humedad constante y por la proximidad del agua salada de la ría. Para resolver esta patología, la intervención contempla la retirada de los puntales actuales, que además reducen la visibilidad del conjunto, y su sustitución por nuevas duelas de granito que permitirán que los arcos recuperen su funcionalidad estructural.

Oubiña subrayó que las nuevas piezas serán perfectamente distinguibles de las originales, con el fin de que la ciudadanía pueda identificar qué partes fueron restauradas. Asimismo, se emplearán morteros transpirables y compatibles con el granito histórico, una medida pensada para proteger los materiales originales y garantizar una conservación adecuada.

La obra combinará ingeniería civil y arqueología y se ejecutará con especial cautela. Está prevista la instalación de una grúa de 24 metros, así como llevar a cabo una limpieza manual exhaustiva y una nueva excavación por fases. En este sentido, el concejal no descartó que durante los trabajos puedan aparecer nuevos hallazgos arqueológicos, aunque confirmó que no se ampliará el área de excavación.

Proyecto de consolidación sobre los arcos número 14 y 15. | FDV

Además de la consolidación de los restos, el proyecto incluye medidas para mejorar su divulgación pública. Entre ellas figura la eliminación del actual cierre de malla, que será sustituido por una barandilla baja para facilitar la observación directa del yacimiento. También se instalarán nuevos atriles con infografías que permitirán interpretar la evolución histórica del puente, del antiguo puerto y de la muralla de Pontevedra desde la Edad Media.

El Concello prevé asimismo abrir este espacio a la ciudadanía mediante visitas guiadas, tanto una vez concluyan las obras como, en la medida de lo posible, durante el desarrollo de la propia intervención.

El Puente de O Burgo, que fue renovado hace seis años. | GUSTAVO SANTOS

Del presupuesto global de 236.274 euros, cerca de 178.000 euros se destinarán a la intervención estructural y arqueológica, mientras que el resto se invertirá en la colocación de la nueva barandilla y en los paneles informativos. Las obras tendrán un plazo de ejecución de seis meses desde su contratación.

La idea es que los trabajos se puedan iniciar este verano, pero los plazos dependen ahora de la Dirección Xeral de Patrimonio, ya que una vez recibido el permiso se podrá sacar el proyecto a licitación.

Noticias relacionadas

Durante la presentación, Alberto Oubiña destacó que se trata de una actuación en «uno de los puntos neurálgicos de la memoria de Pontevedra». A su juicio, este espacio constituye un «testimonio físico del origen de nuestra ciudad». Con él se completa una ambiciosa recuperación de la zona, que en 2020 incluyó una reforma integral del Puente de O Burgo.