Las votaciones al Rectorado se podrán realizar en siete mesas del campus local

La maquinaria electoral de la UVigo sigue avanzando para que el próximo 6 de mayo la comunidad universitaria pueda elegir al próximo ocupante del Rectorado. La comisión electoral ya ha aprobado la distribución de las mesas electorales en los tres campus y las personas que pueden ejercer su voto en cada una de ellas. Se abrirán un total de 27: 12 en As Lagoas-Marcosende y Torrecedeira, 8 en Ourense y 7 en Pontevedra.

Las del campus local estarán ubicadas en las facultades de Belas Artes, Ciencias da Educación e do Deporte, Comunicación, Fisioterapia, Deseño, Dirección e Xestión Pública y en la Escola de Enxeñaría Forestal. Son 3.490 los estudiantes que podrán ejercer su dereco al voto y Ciencias de Educación e do Deporte, con 1.410 alumnos es el centro en el que más estudiantado podrá votar el día 6 de mayo.

Los estudiantes, todo el personal docente e investigador (PDI-A y PDI-B) y el PTXAS de Filología y Traducción dispondrán de una mesa en su facultad. También los de Biología, que la compartirán con el PDI-B (no permanente) del Cacti y el Cinbio y con el PTXAS de ambos centros, así como con el de Ciencias del Mar y Química.

Por su parte, estas dos últimas facultades contarán con sus respectivas mesas solo para el PDI y el colectivo de alumnos.

En la mesa de Económicas, además de sus estudiantes y trabajadores, también podrán ejercer su derecho a voto el PTXAS de la Biblioteca Universitaria y de Ciencias Jurídicas y del Trabajo, que contará con una propia solo para su PDI y sus alumnos.

En la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación tendrá que votar el PDI-B de los edificios Filomena Dato y Egeria. Y a la de Industriales (sede campus) deberán acudir los miembros de este colectivo que trabajan en el centro Cintecx.

La mesa de la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía incluye como electores al PTXAS de Industriales (sede campus), de Telecomunicaciones, el edificio Fundición y el Cintecx. Y en el Egeria deberán votar todos los miembros del personal técnico de gestión y administración y servicios de los edificios Ernestina Otero, Filomena Dato y Miralles y del pabellón polideportivo.

En el campus de Torrecedeira se habilitarán dos mesas. La de Industriales será para su PDI y estudiantado. Y en la de Comercio también votará el PDI-B de la Estación de Ciencias Marinas de Toralla (Ecimat) y del edificio Redeiras de O Berbés, además del PTXAS de estos dos centros y de la sede vecina de Industriales.

La comisión electoral también aprobó el número de claustrales por sector correspondientes a cada circunscripción (224). El PDI-A (vinculación permanente) podrá elegir a un total de 101 representantes en el Claustro. Los centros que pueden contar con más delegados son Ingeniería Industrial (15), Telecomunicación (9) y Filología y Traducción (8).

En el caso del PDI-B, los claustrales elegibles ascienden a 22 y en el del PTXAS a 38. Por su parte, el colectivo estudiantil cuenta con 63 plazas y los centros que tienen la posibilidad de sumar más delegados son Industriales (10), Educación y Trabajo Social de Ourense (6), Económicas (5) y Ciencias de la Educación y del Deporte (5).

Tras la proclamación definitiva de los censos electorales, que tendrá lugar este viernes, los tres aspirantes al Rectorado de la UVigo tendrán que presentar sus candidaturas entre el 9 y el 13 de marzo. Y el 17 de abril darán a conocer sus equipos y las líneas generales del programa electoral. La campaña se desarrollará entre el 20 de abril y el 4 de mayo.

Si ninguno de los candidatos obtiene más de la mitad de los votos el día 6 de mayo se celebrará una segunda vuelta el día 15 con los dos aspirantes que logren más apoyos en las urnas.

La actual vicerrectora de Investigación, Belén Rubio (H2040), la catedrática de Ingeniería de Telecomunicación Carmen García Mateo (Nós Universidade) y el catedrático de Ingeniería Industrial Jacobo Porteiro (Consenso) aspiran a sustituir a Manuel Reigosa tras los comicios que deberían celebrarse en mayo de 2026 (los últimos tuvieron lugar el 4 de mayo de 2022).

Convocados a las urnas más de 21.000 estudiantes y trabajadores

Un total de 21.226 estudiantes y trabajadores de la UVigo, 732 más que en las últimas elecciones, podrán elegir a la próxima rectora o rector el próximo 6 de mayo. Los censos definitivos, publicados este viernes, incluyen a 2.207 docentes e investigadores (PDI-A y PDI-B), 18.253 alumnos y 766 integrantes del sector PTXAS (Persoal Técnico, de Xestión, Administración y Servicios).

En el caso de las elecciones al Claustro, que se celebran el mismo día, los censos incluyen a 20.603 personas, puesto que no están convocados los estudiantes sénior del Programa de Mayores. El sector PDI-A (permanente) podrá elegir a 101 delegados, el PDI-B a 22, el PTXAS a 38 y los estudiantes a 224.

Tras la publicación de los censos, el siguiente paso es la presentación de candidaturas, entre el 9 y el 13 de marzo. La catedrática Carmen García Mateo, de Nós Universidade, ya ha convocado a los medios ese lunes en la Escuela de Ingeniería Forestal, en Pontevedra.

La elección del lugar responde a su intención de «visibilizar a posta en marcha dun proxecto que dote de máis autonomía aos campus». Y además anunciará el lanzamiento del ciclo de conferencias «A universidade que queremos», un espacio de reflexión abierto y que se celebrará de forma presencial y remota.

En las elecciones de hace cuatro años, a las que únicamente se presentó el actual rector, Manuel Reigosa, y que estuvo marcada la jornada de votación por el fallecimiento ese mismo día del vicerrector Manuel Ramos, pudieron ejercer su derecho al voto 20.494 personas, de las que 907 pertenecían al sector PDI-A; 1076 del PDI-B; 16.697 estudiantes de 1º y 2º ciclo y 1036 de 3º ciclo y 778 PTXAS.

Esto supone que en las elecciones que se celebrarán este próximo mes de mayo podrán votar 732 personas más, respecto a hace cuatro años. En este sentido, el número de PDI-A con pleno derecho a voto se incrementó en 83; el PDI-B en 141; el alumnado en 520, mientras que en el PTXAS se registra un descenso de 12 personas.

En el caso de las elecciones a Claustro, el número de miembros de la comunidad universitaria que podían votar hace cuatro años fue de 20.121.