Urbanismo
Las viviendas de uso turístico caen a 465 en Pontevedra, pero suman 2.400 plazas
Están diseminadas por todo el casco urbano y ofrecen 1.265 habitaciones
Son 23 pisos menos que al cierre del pasado año 2025
La zona monumental concentra la mayoría de rehabilitaciones para estos usos
En un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la sociedad, ya que preocupa tanto a aquellos jóvenes que se quieren emancipar como a familias enteras, las cifras de la baja oferta de pisos y casas accesibles para la población en el municipio de Pontevedra (sin contar los de lujo) contrasta vivamente con la explotación con fines lucrativos.
Según el Rexistro de Empresas de Actividades Turísticas de Galicia de la Xunta, solamente en la ciudad existen actualmente 465 viviendas de uso turístico (VUT), que cuentan con 1.265 habitaciones y ofrecen un total de 2.400 plazas.
Es un número que no deja indiferente a nadie teniendo en cuenta el citado problema de la vivienda, que no solo se da a nivel local, sino en general en todo el país. Sin embargo, hay que decir que la cifra ha caído sensiblemente respecto al cierre del año pasado, ya que 2025 terminó con 488 de estas viviendas y 2.520 plazas, según el registro oficial autonómico.
El descenso puede deberse, entre otras razones, al mayor control que la Xunta está haciendo sobre su registro oficial dando de baja aquellas viviendas que los concellos les advierten de que carecen de título habilitante o son contrarias al planeamiento urbanístico. Solamente el pasado año dio de baja del REAT a un total de 2.800 VUT en toda Galicia, un 10% de todos los pisos turísticos que hay ahora mismo en la comunidad autónoma.
Basta con consultar el listado para darse cuenta de que estos 465 pisos y casas están diseminados por todo el centro urbano pontevedrés, aunque deban cumplir la normativa municipal al respecto: viviendas unifamiliares (casas), edificios completos de viviendas, primeras plantas o bajos siempre y cuando estos tengan un uso comercial y no de tipo residencial. Estas condiciones, que incluso fueron avaladas a nivel judicial tras la denuncia de un particular, nacieron con el fin de garantizar la convivencia vecinal y el descanso, especialmente en las comunidades de propietarios.
Para que una vivienda de uso turístico pueda operar en Galicia debe cumplir los requisitos y condiciones que regula un decreto autonómico aprobado en 2017. Esto le permitirá inscribirse en el REAT y comenzar a funcionar, pero necesita, además, contar con el visto bueno del concello en el que se ubique el apartamento. En este caso del de Pontevedra.
El casco histórico
Hay especial preocupación sobre la gentrificación (desplazamiento de la población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo, en este caso con fines turísticos) con respecto al casco histórico de Pontevedra. Según los últimos datos facilitados por el Concello, de mediados de 2024, en la zona monumental había 90 viviendas de uso turístico, que representaban el 6,10 % del total (1.462 viviendas), según el censo.
Y es una realidad que en esta parte de la ciudad se están llevando a cabo numerosas rehabilitaciones que tienen como objetivo la construcción de una modalidad de hostales, conocidos como «hostel», así como bloques enteros de pisos de uso turístico, que sí se acogerían a la normativa municipal.
Sanxenxo, con 18.000 vecinos, ya supera las 34.000 camas en todas las modalidades
La joya turística por excelencia de la provincia de Pontevedra, Sanxenxo, hace tiempo que lidera las plazas de las viviendas de uso turístico (VUT). Según el último informe de Turismo de Galicia de la Xunta, en este municipio este tipo de pisos y casas ya ofrecen 17.114 plazas.
Esta desorbitada cifra es realmente solo la mitad del total que hay disponibles en el municipio, que suma en total 34.055. Parece increíble que un municipio que tiene una media de población de 18.000 personas durante la mayoría del año pueda llegar a duplicarla durante determinados meses, en caso de llegar a la ocupación total.
Después de las VUT, el tipo de alojamiento que ofrece más plazas en Sanxenxo son los hoteles tradicionales, con 8.218, según la Xunta. Le siguen los campamentos turísticos, con 4.962.
En menor medida están los apartamentos turísticos, con 2.617 plazas (se diferencian de las VUT en que son establecimientos profesionales diseñados exclusivamente para el alojamiento temporal, mientras que las primeras son viviendas particulares que se alquilan por días), y las pensiones, con 1.144 camas.
