«Versos a dúas voces», el próximo sábado

De Vella a Bella y el Ateneo de Pontevedra convocan la III Mostra Poética «Versos a dúas voces», prevista para el 14 de marzo de 2026 en el Edificio Castelao del Museo con motivo del Día Mundial de la Poesía. La cita, a las 12 horas y abierta a todas las edades, incluirá recitales en gallego o portugués, música tradicional gallega y entrada libre hasta completar aforo.