Pontevedra 0-0 Unionistas: Noventa minutos y ya

Pontevedra y Unionistas empatan en una tarde gris de fútbol de ambos equipos. Rubén Domínguez, ante la falta de un nueve puro, por la sanción de Comparada, y la explosividad de Alberto Gil en la banda, apostó por la defensa de tres con carrileros y un único delantero fijo. Función de Alain Ribeiro.

El Pontevedra salió mejor al césped que Unionistas y tenían la idea de jugar con esa idea de juego propositivo que llevan mostrando toda la temporada. La intención se vio reflejada en el partido, sin embargo, la mordida y pegada brillaron por su ausencia. A excepción de un cabeceo de Alain en los primeros compases, no hubo mucha tela que cortar en ataque. Los charros, sin la posesión, no se veían incómodos y eran capaces de retirarse con rapidez ante los errores puntuales de los locales. Sin pena ni gloria, en una primera mitad que caerá con facilidad en el olvido, y sin goles, marcharon los jugadores a los vestuarios.

El tedio de primera mitad se apoderó de la segunda parte desde el preciso pitido del reinicio. Once contra once sin ningún tipo de desequilibrio, ni estímulos en ataque o defensa. Ambos equipos intentaron agitar el árbol con las ventanas de cambios y alteraciones del dibujo sin éxito ninguno. Dentro del poco fútbol que se jugó, visible en la falta de ocasiones, el Pontevedra tenía la predisposición de ser el equipo dominador y Unionistas solo esperaba lucrarse de los errores individuales en salida de los gallegos. La expulsión por doble tarjeta de Farru parecía que iba a 'romper el partido' y ni eso. Transcurrieron los minutos en superioridad numérica granate con absolutamente nada que contar en su bando. Los visitantes gozaron de la única, y mejor ocasión del choque, con un cabeceo de Artola en el área pequeña que Marqueta salvó sobre la línea. Con el luminoso marcando lo mismo que al inicio, el choque concluyó sin goles.