Paso hacia un urbanismo accesible con el primer Inventario de caminos

El Concello de Poio ha recibido el borrador definitivo del primer Inventario municipal de caminos, una herramienta clave que estará a disposición de técnicos y vecinos para conocer con precisión la red viaria pública del municipio.

Esta semana, técnicos de la empresa «PROCAT Ingeniería y Medioambiente» instalaron la versión provisional del documento para su revisión y uso en pruebas por parte de los responsables y técnicos municipales. Además, entregaron copias del documento en versión impresa al alcalde, Ángel Moldes; a la concelleira de Urbanismo, Rocío Cochón, y a los distintos departamentos.

El inventario será presentado para su aprobación inicial por el Pleno y, posteriormente, se someterá a la fase de exposición pública, con el objetivo de que los vecinos puedan revisar el documento, comprobar posibles omisiones o presentar alegatos antes de su aprobación definitiva.

Este trabajo es el resultado de varios meses de recopilación de documentación histórica y técnica, elaboración de planos, análisis cartográfica, reuniones con los trabajadores municipales y trabajos de campo en los que también se tuvieron en cuenta las dudas y peticiones trasladadas por el vecindario. Después de examinar el documento, el regidor expresó su satisfacción por poder disponer ya de una herramienta «tremendamente útil para todos», ya que permitirá saber con claridad cuáles son los caminos públicos y poder planificar con garantías, tanto desde la administración como por particulares o empresas.

El inventario recoge información completa sobre la totalidad de la red de caminos de titularidad municipal, con un sistema moderno y digitalizado, e incluye una ficha individualizada de cada camino con fotografías, planos, coordenadas geográficas e información legal asociada.